https://ria.ru/20231006/novosibirsk-1900946274.html
Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский"
Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский" - РИА Новости, 06.10.2023
Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский"
Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для обработки контейнерных поездов в пятницу начал работать в Новосибирской области, сообщили на сайте РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:23
2023-10-06T14:23
2023-10-06T15:31
новосибирская область
андрей травников
дальний восток
андрей белоусов
игорь левитин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900946894_0:220:3248:2048_1920x0_80_0_0_a23482336a292a0d0ec7faaaa2d69b43.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для обработки контейнерных поездов в пятницу начал работать в Новосибирской области, сообщили на сайте правительства региона. В церемонии, посвященной запуску масштабного проекта, приняли участие первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов (по видео-конференц-связи), помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе. "Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов. Сразу создается железнодорожная инфраструктура, которая помогает обрабатывать составы с минимальным вмешательством в грузовое и пассажирское движение", - сказал Травников в ходе церемонии открытия. Он отметил, что для Новосибирской области особенно важно место выбора реализации этого проекта. "Мы находимся на территории промышленно-логистического парка, здесь уже действуют более 30 предприятий, промышленных и логистических, с оборотом 55 миллиардов рублей в год. И действующие, и будущие резиденты заинтересованы в появлении этой инфраструктуры, возможности использования такой удобной тары, такого способа отправки и получения грузов, как контейнер. В новейшей истории нашей страны на территории Новосибирской области это крупнейший железнодорожный проект", - заявил губернатор. Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как сообщил председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 миллион ДФЭ (условная единица учёта парка контейнеров и объёма контейнерных перевозок) в год. Общий объем инвестиций в проект – более 15 миллиардов рублей. Запуск ТЛЦ "Сибирский" позволит нарастить объемы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импортных грузов с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно.
новосибирская область
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900946894_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_b469bde4cbde59a990411f41f2d0ca8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, дальний восток, андрей белоусов, игорь левитин, экономика
Новосибирская область, Андрей Травников, Дальний Восток, Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Экономика
НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости.
Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для обработки контейнерных поездов в пятницу начал работать в Новосибирской области, сообщили на сайте
правительства региона.
В церемонии, посвященной запуску масштабного проекта, приняли участие первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов (по видео-конференц-связи), помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе.
"Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов. Сразу создается железнодорожная инфраструктура, которая помогает обрабатывать составы с минимальным вмешательством в грузовое и пассажирское движение", - сказал Травников в ходе церемонии открытия.
Он отметил, что для Новосибирской области особенно важно место выбора реализации этого проекта.
«
"Мы находимся на территории промышленно-логистического парка, здесь уже действуют более 30 предприятий, промышленных и логистических, с оборотом 55 миллиардов рублей в год. И действующие, и будущие резиденты заинтересованы в появлении этой инфраструктуры, возможности использования такой удобной тары, такого способа отправки и получения грузов, как контейнер. В новейшей истории нашей страны на территории Новосибирской области это крупнейший железнодорожный проект", - заявил губернатор.
Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как сообщил председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 миллион ДФЭ (условная единица учёта парка контейнеров и объёма контейнерных перевозок) в год. Общий объем инвестиций в проект – более 15 миллиардов рублей.
Запуск ТЛЦ "Сибирский" позволит нарастить объемы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импортных грузов с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно.