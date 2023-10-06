https://ria.ru/20231006/novosibirsk-1900946274.html

Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский"

Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский" - РИА Новости, 06.10.2023

Под Новосибирском открылся транспортно-логистический центр "Сибирский"

Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для обработки контейнерных поездов в пятницу начал работать в Новосибирской области, сообщили на сайте РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:23

2023-10-06T14:23

2023-10-06T15:31

новосибирская область

андрей травников

дальний восток

андрей белоусов

игорь левитин

экономика

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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для обработки контейнерных поездов в пятницу начал работать в Новосибирской области, сообщили на сайте правительства региона. В церемонии, посвященной запуску масштабного проекта, приняли участие первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов (по видео-конференц-связи), помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе. "Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов. Сразу создается железнодорожная инфраструктура, которая помогает обрабатывать составы с минимальным вмешательством в грузовое и пассажирское движение", - сказал Травников в ходе церемонии открытия. Он отметил, что для Новосибирской области особенно важно место выбора реализации этого проекта. "Мы находимся на территории промышленно-логистического парка, здесь уже действуют более 30 предприятий, промышленных и логистических, с оборотом 55 миллиардов рублей в год. И действующие, и будущие резиденты заинтересованы в появлении этой инфраструктуры, возможности использования такой удобной тары, такого способа отправки и получения грузов, как контейнер. В новейшей истории нашей страны на территории Новосибирской области это крупнейший железнодорожный проект", - заявил губернатор. Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как сообщил председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 миллион ДФЭ (условная единица учёта парка контейнеров и объёма контейнерных перевозок) в год. Общий объем инвестиций в проект – более 15 миллиардов рублей. Запуск ТЛЦ "Сибирский" позволит нарастить объемы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импортных грузов с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно.

новосибирская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников, дальний восток, андрей белоусов, игорь левитин, экономика