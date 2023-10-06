https://ria.ru/20231006/moment-1900836904.html

"Переломный момент": в США рассказали, что станет с помощью Украине

"Переломный момент": в США рассказали, что станет с помощью Украине - РИА Новости, 06.10.2023

"Переломный момент": в США рассказали, что станет с помощью Украине

Политический кризис в США и снижение поддержки в Европе могут привести к резкому снижению или прекращению финансовой и военной помощи Украине, пишет бывший... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:29

2023-10-06T01:29

2023-10-06T07:28

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Политический кризис в США и снижение поддержки в Европе могут привести к резкому снижению или прекращению финансовой и военной помощи Украине, пишет бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в статье для журнала Responsible Statecraft."Это сочетание (усталости от Украины в США и в Европе. — Прим. ред.) может создать переломный момент, когда постепенное снижение поддержки Украины Западом превратится в резкое падение или полное прекращение", — считает аналитик.По мнению Биби, в этой вынужденной ситуации Киев не сможет ни просить мира, ни выиграть войну. Вне зависимости от исхода конфликта, финансирование и управление Украиной все равно окажется проблемой Запада, а не России, считает эксперт.Также бывший разведчик предположил, что без полноценного мирного соглашения с Россией Украина столкнется с трудностями в поиске финансовых доноров, а поток беженцев из этой страны приведет к расколам в НАТО и ЕС. Американская политика, в свою очередь, утонет в спорах о том, кто виноват в поражении Украины, добавил автор.В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения стало исключение ассигнований, предназначенных для поддержки ВСУ. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев вопреки сопротивлению некоторых конгрессменов-республиканцев.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз