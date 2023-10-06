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В Приморье леопард Тайфун попал на фото с юной самкой

В Приморье леопард Тайфун попал на фото с юной самкой - РИА Новости, 06.10.2023

В Приморье леопард Тайфун попал на фото с юной самкой

Тринадцатилетнего дальневосточного леопарда по имени Тайфун заметили на свидании с молодой самкой, рассказали в дирекции заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T04:40

2023-10-06T04:40

2023-10-06T10:31

хорошие новости

дальний восток

приморский край

фгбу "земля леопарда"

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Тринадцатилетнего дальневосточного леопарда по имени Тайфун заметили на свидании с молодой самкой, рассказали в дирекции заповедников "Земля леопарда"."Тайфун в преклонном 13-летнем возрасте устроил свидание с молодой самкой. <…> Необычный для такого пожилого возраста леопарда флирт запечатлен фотоловушкой. Ученые получили кадры немолодого хищника, за которым спустя несколько секунд прошла и его юная "невеста", — говорится в сообщении.Тайфун на протяжении многих лет жил на территории заповедника "Кедровая падь", а в 2021 году ушел на участок вблизи российско-китайской границы. Хищник не раз попадал на фотоловушки и был героем документальных телефильмов и фотосессий. Кроме того, за эти годы он не раз становился отцом. В дирекции отметили, что 13 лет — солидный возраст при средней продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 12 лет. По словам ученых, по поведению животного видно, что ему комфортно, он тесно общается с самкой, что также свидетельствует о хорошем здоровье. "Получение таких данных из дикой природы — крайне редкое событие, которое имеет большую ценность для науки и позволяет отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать родословные. То, что на 13-м году жизни зверь продолжает вести активный образ жизни — радостная новость", — сказала сотрудница отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисия Марченкова.Попавшей в кадр молодой самке под номером Leo 244F около четырех лет. Она еще не становилась матерью. Ученые не исключили, что после свидания с Тайфуном это может измениться. Размножаться леопарды могут в любое время года. Обычно их встреча длится несколько дней, а после хищники теряют интерес друг к другу. Самка вынашивает потомство около 90 дней и рожает до трех котят, в их воспитании самец не участвует. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 125 взрослых хищников.

https://ria.ru/20231005/zubr-1900830306.html

https://ria.ru/20230926/serval-1898781076.html

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дальний восток, приморский край, фгбу "земля леопарда", россия, общество