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В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев - РИА Новости, 06.10.2023
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19:28 06.10.2023 (обновлено: 19:37 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/karabakh-1901054084.html
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев - РИА Новости, 06.10.2023
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев
Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:28
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ситуация в нагорном карабахе
россия
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов."В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
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ситуация в нагорном карабахе, россия, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, В мире
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев

МО: в Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов.
"В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
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