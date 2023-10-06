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В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев - РИА Новости, 06.10.2023
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев
Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:28
2023-10-06T19:28
2023-10-06T19:37
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов."В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
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ситуация в нагорном карабахе, россия, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, В мире
В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев
МО: в Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев