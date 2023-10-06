https://ria.ru/20231006/karabakh-1901054084.html

В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев

В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев - РИА Новости, 06.10.2023

В Карабахе за сутки свернули три наблюдательных поста миротворцев

Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:28

2023-10-06T19:28

2023-10-06T19:37

ситуация в нагорном карабахе

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_138:358:3140:2047_1920x0_80_0_0_285ba0d6e8d8d521423aa5a4d941f139.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе свернуты в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов."В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, россия, в мире