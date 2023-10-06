https://ria.ru/20231006/kadyrov-1900975317.html

Кадыров рассказал о поздравлении с днем рождения от Путина

Кадыров рассказал о поздравлении с днем рождения от Путина - РИА Новости, 06.10.2023

Кадыров рассказал о поздравлении с днем рождения от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил поздравления от президента РФ Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:36

2023-10-06T15:36

2023-10-06T15:36

политика

чеченская республика (чечня)

россия

грозный

владимир путин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что получил поздравления от президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Кадыров родился 5 октября 1976 года, в этот же день в регионе отмечается день города и день чеченской молодежи. "У меня еще раз появился повод сказать, что я чрезвычайно счастливый человек. Безмерно приятно и трогательно получать поздравления от национального лидера нашей огромной страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Он поздравил меня с днем рождения, а также передал наилучшие пожелания учителям и чеченской молодёжи. Их мы чествовали 5 октября", – написал Кадыров. Он сообщил, что в его адрес поступали поздравления от председателя правительства, вице-премьеров России, членов правительства РФ, из администрации президента РФ, губернаторов регионов, президентов и королей ближнего и дальнего зарубежья. По словам Кадырова, во всех поздравлениях высоко отмечались масштабные достижения чеченского народа, в числе которых особое место отводилось заново отстроенному городу Грозному. "Это мы воспринимаем как наивысшую оценку", - добавил он. "Самое главное - доверие президента! Мы не имеем права и не должны ни в коем случае его подвести! Он возглавил Россию в самое трудное для нее время, когда страна находилась на грани развала. Владимир Путин смог предотвратить катастрофу, всячески поддерживая в те тяжелые времена россиян. Такой лидер, искренне переживающий за судьбу Отечества, рождается только один раз за столетие. Об этом ярко и наглядно говорит история. И если мы его подведем, то можно не сомневаться, наша цена - это грош", - заявил руководитель республики.

https://ria.ru/20231006/putin-1900925621.html

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грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, чеченская республика (чечня), россия, грозный, владимир путин, рамзан кадыров