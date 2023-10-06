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На Алтае котята ирбиса сломали видеоловушку и попали в кадр
На Алтае котята ирбиса сломали видеоловушку и попали в кадр - РИА Новости, 06.10.2023
На Алтае котята ирбиса сломали видеоловушку и попали в кадр
В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр, сообщила пресс-служба национального парка "Сайлюгемский" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:25
2023-10-06T08:25
2023-10-06T10:04
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БАРНАУЛ, 6 окт — РИА Новости. В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр, сообщила пресс-служба национального парка "Сайлюгемский" в Telegram-канале. Это произошло на днях в долине реки Талдура. Камера зафиксировала, как котята выходят на поляну, один из них подходит к камере, нюхает, сваливает ее лапой и катает по земле. Камера записывает последние смазанные кадры и отключается. Но резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала все происходящее"У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет", — рассказали в нацпарке. Там отметили, что дикие звери часто ломают или сваливают автоматические камеры. Но среди ирбисов такое случается редко.
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Снежные барсы в горах Алтая
Снежные барсы в горах Алтая
2023-10-06T08:25
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Хорошие новости, Республика Алтай, Россия
На Алтае котята ирбиса сломали видеоловушку и попали в кадр
На Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр
БАРНАУЛ, 6 окт — РИА Новости.
В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр, сообщила пресс-служба национального парка "Сайлюгемский" в Telegram-канале
.
Это произошло на днях в долине реки Талдура. Камера зафиксировала, как котята выходят на поляну, один из них подходит к камере, нюхает, сваливает ее лапой и катает по земле. Камера записывает последние смазанные кадры и отключается. Но резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала все происходящее
"У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет", — рассказали в нацпарке.
Там отметили, что дикие звери часто ломают или сваливают автоматические камеры. Но среди ирбисов такое случается редко.
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