https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html

Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии

Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии - РИА Новости, 06.10.2023

Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:11

2023-10-06T15:11

2023-10-06T23:32

экономика

германия

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. "Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4 процента. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8 процента. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал он.

https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, германия, россия, дмитрий медведев