https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии - РИА Новости, 06.10.2023
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:11
2023-10-06T15:11
2023-10-06T23:32
экономика
германия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. "Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4 процента. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8 процента. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал он.
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, дмитрий медведев
Экономика, Германия, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Медведев иронически похвалил Шольца и Бербок за экономические показатели ФРГ