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Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии - РИА Новости, 06.10.2023
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15:11 06.10.2023 (обновлено: 23:32 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии - РИА Новости, 06.10.2023
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:11
2023-10-06T23:32
экономика
германия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. "Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4 процента. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8 процента. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал он.
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экономика, германия, россия, дмитрий медведев
Экономика, Германия, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии

Медведев иронически похвалил Шольца и Бербок за экономические показатели ФРГ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии.
"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4 процента. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8 процента. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал он.
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ЭкономикаГерманияРоссияДмитрий Медведев
 
 
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