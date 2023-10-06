https://ria.ru/20231006/gaz-1901036599.html
Россия и Узбекистан продолжат строить инфраструктуру для поставок газа
Россия и Узбекистан продолжат строить инфраструктуру для поставок газа - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан продолжат строить инфраструктуру для поставок газа
Россия и Узбекистан продолжат строительство новых и реконструкцию существующих объектов инфраструктуры для транспортировки газа и нефти, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:38
2023-10-06T18:38
2023-10-06T18:56
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат строительство новых и реконструкцию существующих объектов инфраструктуры для транспортировки газа и нефти, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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россия, узбекистан, группа газ, в мире
Россия, Узбекистан, Группа ГАЗ, В мире
Россия и Узбекистан продолжат строить инфраструктуру для поставок газа
РФ и Узбекистан продолжат строительство инфраструктуры для поставок газа и нефти