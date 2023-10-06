https://ria.ru/20231006/galkin-1900949205.html
В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*
В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина* - РИА Новости, 06.10.2023
В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов шоумена Максима Галкина*. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:38
2023-10-06T14:38
2023-10-06T14:38
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов шоумена Максима Галкина*."Я не хотела бы политизировать этот вопрос, поскольку организацией концертов занимаются коммерческие организации. Относительно концертов Галкина* уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство –вне политики", – сказала Балаева, выступая на брифинге службы центральных коммуникаций.Она отметила, что не видит никакого скрытого подтекста в отмене мероприятий. Ранее концерты Галкина* в Казахстане были отменены из-за проведения ремонтных работ на концертных площадках.В концертных залах Алма-Аты и Астаны, где 8 и 9 октября должен был выступать шоумен, были обнаружены проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями. В августе Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям. Тогда в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя. Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* – Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html
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новости шоу-бизнеса, максим галкин, алла пугачева, казахстан, россия, астана
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Максим Галкин, Алла Пугачева, Казахстан, Россия, Астана
В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*
Глава Минкульта Казахстана призвала не политизировать отмену концертов Галкина
АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов шоумена Максима Галкина*.
«
"Я не хотела бы политизировать этот вопрос, поскольку организацией концертов занимаются коммерческие организации. Относительно концертов Галкина* уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство –вне политики", – сказала Балаева, выступая на брифинге службы центральных коммуникаций.
Она отметила, что не видит никакого скрытого подтекста в отмене мероприятий.
Ранее концерты Галкина* в Казахстане были отменены
из-за проведения ремонтных работ на концертных площадках.
В концертных залах Алма-Аты и Астаны, где 8 и 9 октября должен был выступать шоумен, были обнаружены проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.
В августе Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям.
Тогда в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя.
Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* – Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии