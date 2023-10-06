https://ria.ru/20231006/galkin-1900949205.html

В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*

В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина* - РИА Новости, 06.10.2023

В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов шоумена Максима Галкина*. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:38

2023-10-06T14:38

2023-10-06T14:38

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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов шоумена Максима Галкина*."Я не хотела бы политизировать этот вопрос, поскольку организацией концертов занимаются коммерческие организации. Относительно концертов Галкина* уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство –вне политики", – сказала Балаева, выступая на брифинге службы центральных коммуникаций.Она отметила, что не видит никакого скрытого подтекста в отмене мероприятий. Ранее концерты Галкина* в Казахстане были отменены из-за проведения ремонтных работ на концертных площадках.В концертных залах Алма-Аты и Астаны, где 8 и 9 октября должен был выступать шоумен, были обнаружены проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями. В августе Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям. Тогда в управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке на концерт был мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан", в эти даты там планировалось провести концерт в честь празднования Дня учителя. Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* – Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html

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новости шоу-бизнеса, максим галкин, алла пугачева, казахстан, россия, астана