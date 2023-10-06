https://ria.ru/20231006/dogovor-1900877760.html

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 06.10.2023

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:06

2023-10-06T11:06

2023-10-06T11:06

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах.С середины XX века было проведено почти две тысячи испытаний ядерного оружия (первые состоялись в 1945 году). Разрушительные последствия ядерных испытаний выходят за пределы национальных границ и включают воздействие на окружающую среду, здоровье, продовольственную безопасность и экономическое развитие.Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года. Договор был открыт для подписания в Нью-Йорке (США) 24 сентября 1996 года. К настоящему времени Договор подписали 187 государств и 178 – его ратифицировали. Последними странами, полноценно присоединившимися к ДВЗЯИ, являются Соломоновы Острова (ратифицировали Договор 20 января 2023 года) и Шри-Ланка (ратифицировала Договор 25 июля 2023 года).Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и Протокола с двумя приложениями. Договор запрещает все ядерные взрывы как в военных, так и в мирных целях.Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор имеет бессрочный характер. Выход из него предусмотрен только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу высшие интересы государства-участника, и с уведомлением за шесть месяцев. Составной частью договора является система мер контроля, включающая механизм консультаций и предоставления информации, инспекции на местах и меры на основе доверия. Кроме того, договором предусмотрено создание Международной системы мониторинга. В соответствии с резолюцией, принятой 19 ноября 1996 года в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ государств, была создана Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), задачами которой являются проведение необходимых приготовлений к эффективному осуществлению ДВЗЯИ, в частности мониторинг и проверка соблюдения и обнаружения распространения ядерного оружия.В 1997 году был сформирован Временный технический секретариат (ВТС). Исполнительным секретарем с 1 августа 2021 года является Роберт Флойд (Австралия). Для вступления Договора в силу, он должен быть ратифицирован 44 государствами со значительным ядерным потенциалом, перечисленными в Приложении 2 к Договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.Россия подписала договор 24 сентября 1996 года, ратифицировала – 30 мая 2000 года.Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. Россия и США ввели такой мораторий в 1992 году. В 2018 году мораторий объявила КНДР, однако в январе 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний. Ким Чен Ын заявил, что КНДР остановила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США и закрыла ядерные полигоны, но за прошедшие два года США не представили никаких ответных действий. Единственное из государств, обладающих ядерным оружием и официально не объявившее о таком моратории, – Израиль.В 1999 году Конгресс США отклонил ратификацию Договора, который был подписан американцами 24 сентября 1996 года, аргументируя это необходимостью обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченными возможностями создаваемого верификационного механизма ДВЗЯИ по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности. При администрации президента Барака Обамы США активно участвовали в работе Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. Однако, несмотря на озвученное намерение ратифицировать Договор, практические шаги на этом направлении так и не были предприняты. Администрация американского президента Дональда Трампа пересмотрела позицию США в отношении ДВЗЯИ: Вашингтон не стал добиваться ратификации и вступления Договора в силу. Более того, CША были готовы, если потребуется, возобновить ядерные испытания.Приход демократа Джо Байдена к власти в начале кардинально не изменил линию Вашингтона в отношении ДВЗЯИ. Однако 27 октября 2022 года была опубликована очередная редакция ядерной доктрины США, в которой в части ДВЗЯИ сказано, что американцы будут прикладывать усилия для вступления Договора в силу, хотя на этом пути есть "серьезные препятствия".В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. 5 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и отозвать ратификацию Договора. https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, сша, россия, нью-йорк (город), ким чен ын, барак обама, дональд трамп, госдума рф, одвзяи, международный дискуссионный клуб "валдай"