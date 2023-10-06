https://ria.ru/20231006/dezhurstvo-1901035274.html
Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду
Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 06.10.2023
Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:34
2023-10-06T18:34
2023-10-06T18:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7d0b985da9f390620832b8d798992f31.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - сказано в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - добавили в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1901013937.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ed949e4580eb957f1564d99554713f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы