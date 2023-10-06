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Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 06.10.2023
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18:34 06.10.2023
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Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду
Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 06.10.2023
Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:34
2023-10-06T18:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - сказано в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - добавили в комплексе городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы

Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - добавили в комплексе городского хозяйства.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
Вчера, 17:23
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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