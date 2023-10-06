https://ria.ru/20231006/dezhurstvo-1901035274.html

Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду

Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 06.10.2023

Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в непогоду

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:34

2023-10-06T18:34

2023-10-06T18:34

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городское хозяйство москвы

мосводосток

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погода

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - сказано в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - добавили в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1901013937.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы