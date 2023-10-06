https://ria.ru/20231006/bloger-1901031089.html

В Башкирии нашли треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

В Башкирии нашли треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными - РИА Новости, 06.10.2023

В Башкирии нашли треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

В Башкирии установили личность блогера, который за деньги транслировал в Сети издевательства над бездомными, сообщило управление МВД по региону в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:21

2023-10-06T18:21

2023-10-06T18:40

происшествия

стерлитамак

россия

саратов

московская область (подмосковье)

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УФА, 6 окт — РИА Новости. В Башкирии установили личность блогера, который за деньги транслировал в Сети издевательства над бездомными, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале."Как предварительно установили сотрудники полиции, 28-летний житель Стерлитамака связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. По его приглашению они приехали в Стерлитамак", — говорится в заявлении.Как уточнили в управлении, блогер поселил их в одном из садовых товариществ, откуда и вел трансляции. "На видео автор заставлял мужчину и женщину бить друг друга и совершать иные действия, причинявшие им физические страдания. Иногда он сам бил мужчину. За трансляцию автор получал от зрителей вознаграждение", — добавили в МВД.Отмечается, что блогера и участников видео доставили в отдел полиции. Медики выявили у бездомных различные повреждения."По предварительны данным, сотрудники следственного подразделения отдела МВД по Стерлитамакскому району в действиях 28-летнего жителя Стерлитамака усматривают признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК ("Истязание"). В отношении него будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.На днях в соцсетях распространился ролик, на котором неизвестные жестоко издеваются над мужчиной и женщиной: бьют плеткой, заливают краской их лица, заставляют сверлить себе уши шуруповертом и мочатся на них.

https://ria.ru/20230920/sud-1897451927.html

https://ria.ru/20230523/strimer-1873751209.html

стерлитамак

россия

саратов

московская область (подмосковье)

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происшествия, стерлитамак, россия, саратов, московская область (подмосковье)