https://ria.ru/20231006/bezopasnost-1901038363.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:42
2023-10-06T18:42
2023-10-06T18:57
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности. В качестве приоритета видится неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности
РФ и Узбекистан продолжат сотрудничать в обеспечении биологической безопасности