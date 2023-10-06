https://ria.ru/20231006/bezopasnost-1901038363.html

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничать в сфере биобезопасности

Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:42

2023-10-06T18:42

2023-10-06T18:57

россия

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны продолжат сотрудничество в обеспечении биологической безопасности. В качестве приоритета видится неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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