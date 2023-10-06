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В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах - РИА Новости, 06.10.2023
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах
Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:36
2023-10-06T05:36
2023-10-06T13:22
в мире
словакия
украина
роберт фицо
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.Журналист посетил словацкую деревню Чонковце, которая находится всего в десяти километрах от границы с Украиной. Как отметил Миндер, в минувшие выходные почти половина из 540 жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева."За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии", — заявил бывший мэр деревни Ян Скиба.По мнению журналиста, победа партии Smer на парламентских выборах в Словакии говорит об ослаблении поддержки Украины со стороны Запада."Среди наших граждан существует глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли к жителям более бедных восточных районов Словакии", — рассказал Скиба.Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Ранее лидер партии Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина.
https://ria.ru/20231006/podderzhka-1900834787.html
https://ria.ru/20231005/slovakiya-1900606271.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах
FT: словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях