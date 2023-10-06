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В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах - РИА Новости, 06.10.2023
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05:36 06.10.2023 (обновлено: 13:22 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах - РИА Новости, 06.10.2023
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах
Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:36
2023-10-06T13:22
в мире
словакия
украина
роберт фицо
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.Журналист посетил словацкую деревню Чонковце, которая находится всего в десяти километрах от границы с Украиной. Как отметил Миндер, в минувшие выходные почти половина из 540 жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.&quot;За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии&quot;, — заявил бывший мэр деревни Ян Скиба.По мнению журналиста, победа партии Smer на парламентских выборах в Словакии говорит об ослаблении поддержки Украины со стороны Запада."Среди наших граждан существует глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли к жителям более бедных восточных районов Словакии", — рассказал Скиба.Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Ранее лидер партии Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина.
https://ria.ru/20231006/podderzhka-1900834787.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах

FT: словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.
Журналист посетил словацкую деревню Чонковце, которая находится всего в десяти километрах от границы с Украиной. Как отметил Миндер, в минувшие выходные почти половина из 540 жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.
«

"За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии", — заявил бывший мэр деревни Ян Скиба.

По мнению журналиста, победа партии Smer на парламентских выборах в Словакии говорит об ослаблении поддержки Украины со стороны Запада.
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"Среди наших граждан существует глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли к жителям более бедных восточных районов Словакии", — рассказал Скиба.
Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей.
Ранее лидер партии Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина.
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