https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900850642.html
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:32
2023-10-06T08:32
2023-10-06T08:55
безопасность
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в Минобороны России. "Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
2023-10-06T08:32
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА
МО РФ: Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА