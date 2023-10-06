https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900850642.html

Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА

Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА - РИА Новости, 06.10.2023

Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:32

2023-10-06T08:32

2023-10-06T08:55

безопасность

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в Минобороны России. "Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на авиазаводе в Новосибирске Шойгу на авиазаводе в Новосибирске 2023-10-06T08:32 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)