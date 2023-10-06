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Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА - РИА Новости, 06.10.2023
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08:32 06.10.2023 (обновлено: 08:55 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900850642.html
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:32
2023-10-06T08:55
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в Минобороны России. "Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - говорится в сообщении.
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
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безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА

МО РФ: Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиазавода рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности, сообщили в Минобороны России.
"Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - говорится в сообщении.
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БезопасностьСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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