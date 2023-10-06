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Российские военные отразили за неделю 34 атаки на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.10.2023 (обновлено: 15:34 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ataki-1900969372.html
Российские военные отразили за неделю 34 атаки на Донецком направлении
Российские военные отразили за неделю 34 атаки на Донецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Российские военные отразили за неделю 34 атаки на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, уничтожила более 1745 военнослужащих, 59 единиц техники и три склада... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, уничтожила более 1745 военнослужащих, 59 единиц техники и три склада противника, сообщили в пятницу в Минобороны России."За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1745-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили за неделю 34 атаки на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили за неделю 34 атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, уничтожила более 1745 военнослужащих, 59 единиц техники и три склада противника, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1745-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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