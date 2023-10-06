https://ria.ru/20231006/armiya-1900952278.html

Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

К середине 2024 года белорусская армия будет иметь всё необходимое в полном объеме, в том числе связь и ударные беспилотники, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:43

2023-10-06T14:43

2023-10-06T14:43

в мире

белоруссия

брестская область

александр лукашенко

польша

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. К середине 2024 года белорусская армия будет иметь всё необходимое в полном объеме, в том числе связь и ударные беспилотники, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во время рабочей поездки в Брестскую область. "Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь. Лукашенко при этом обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. "Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - подчеркнул глава белорусского государства.

https://ria.ru/20231003/proverka-1900123818.html

белоруссия

брестская область

польша

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в мире, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, польша