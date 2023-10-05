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В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу - РИА Новости, 05.10.2023
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Хорошие новости
 
23:34 05.10.2023 (обновлено: 23:58 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zubr-1900830306.html
В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу
В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу - РИА Новости, 05.10.2023
В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу
В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу, теперь они будут обитать в Турмонском заказнике, сообщило региональное Министерство... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:34
2023-10-05T23:58
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ПЯТИГОРСК, 5 окт — РИА Новости. В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу, теперь они будут обитать в Турмонском заказнике, сообщило региональное Министерство природных ресурсов и экологии в Telegram-канале. "Восемь чистокровных зубров обрели новый дом в Турмонском заказнике Северной Осетии. Их подготовили к дикой жизни в Приокско-Террасном государственном заповеднике, расположенном в Московской области. Они должны присоединиться к самой молодой группировке, которая формируется в Осетии с 2018 года", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что животные проведут месяц в карантинном вольере, после чего их выпустят осваивать просторы Ардон-Урухского междуречья. Для Северной Осетии этот выпуск — четвертый по счету. Так, в 2018 году в республике выпустили десять зубров, еще 18 — в 2010-м и 2012-м.
https://ria.ru/20231004/zhivotnye-1900009768.html
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европа, общество, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Европа, Общество, Московская область (Подмосковье)
В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу

В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в Турмонский заказник

© iStock.com / AleksanderЗубр
Зубр - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© iStock.com / Aleksander
Зубр. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 окт — РИА Новости. В Северной Осетии восемь чистокровных зубров выпустили в дикую природу, теперь они будут обитать в Турмонском заказнике, сообщило региональное Министерство природных ресурсов и экологии в Telegram-канале.
"Восемь чистокровных зубров обрели новый дом в Турмонском заказнике Северной Осетии. Их подготовили к дикой жизни в Приокско-Террасном государственном заповеднике, расположенном в Московской области. Они должны присоединиться к самой молодой группировке, которая формируется в Осетии с 2018 года", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что животные проведут месяц в карантинном вольере, после чего их выпустят осваивать просторы Ардон-Урухского междуречья.

Зубр — единственный дикий бык в Европе, уцелевший до наших дней. Исчезновение зубра в природе произошло из-за вырубки лесов и неограниченной охоты. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века. Восстановление поголовья зубров началось в СССР в конце 1940-х годов, для этого были созданы два питомника — в Приокско-Террасном и Окском заповедниках.

Для Северной Осетии этот выпуск — четвертый по счету. Так, в 2018 году в республике выпустили десять зубров, еще 18 — в 2010-м и 2012-м.
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