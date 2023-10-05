https://ria.ru/20231005/zemletryasenie-1900580890.html

В Японии произошло землетрясение, объявлена тревога цунами

В Японии произошло землетрясение, объявлена тревога цунами - РИА Новости, 05.10.2023

В Японии произошло землетрясение, объявлена тревога цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, объявлена тревога цунами, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T05:28

2023-10-05T05:28

2023-10-05T11:51

в мире

япония

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ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, объявлена тревога цунами, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение произошло в 11:00 (05:00 мск) в районе острова Торисима, к югу от японского архипелага Идзу. Очаг залегал на глубине десять километров. Предположительно, высота цунами составит один метр. Метеорологи предупреждают, что даже волна до одного метра высотой способна сбить человека с ног. Телеканал NHK прервал передачи и ведет трансляцию с островов архипелага. Население призывают не подходить к берегу. Тех, кто оказался у моря, — срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными являются порт и устья рек. Предположительно, первая волна подойдет к берегу острова в интервале 11:30-12:00 (5:30-6:00 мск).

https://ria.ru/20231004/manila-1900446587.html

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в мире, япония