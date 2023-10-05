https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине

СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:50

2023-10-05T14:50

2023-10-05T17:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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сша

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg."Даже при самом благоприятном исходе "самоустранение" Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях", — говорится в публикации.В статье отмечается, что восполнить дефицит американской помощи попытаются другие западные державы, но даже если они и предоставят Украине больше денег, их арсеналов попросту не хватит на то, чтобы снабжать Киев всем необходимым до 2025 года. "В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", — заключил автор. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, сша, киев