СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
Bloomberg: Украина оказалась в безвыходной ситуации, ей придется просить мира
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
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"Даже при самом благоприятном исходе "самоустранение" Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что восполнить дефицит американской помощи попытаются другие западные державы, но даже если они и предоставят Украине больше денег, их арсеналов попросту не хватит на то, чтобы снабжать Киев всем необходимым до 2025 года.
"В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", — заключил автор.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
"В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", — заключил автор.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
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