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СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 05.10.2023 (обновлено: 17:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:50
2023-10-05T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
сша
киев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.&quot;Даже при самом благоприятном исходе &quot;самоустранение&quot; Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что восполнить дефицит американской помощи попытаются другие западные державы, но даже если они и предоставят Украине больше денег, их арсеналов попросту не хватит на то, чтобы снабжать Киев всем необходимым до 2025 года. "В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", — заключил автор. В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине

Bloomberg: Украина оказалась в безвыходной ситуации, ей придется просить мира

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
«

"Даже при самом благоприятном исходе "самоустранение" Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что восполнить дефицит американской помощи попытаются другие западные державы, но даже если они и предоставят Украине больше денег, их арсеналов попросту не хватит на то, чтобы снабжать Киев всем необходимым до 2025 года.

"В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", — заключил автор.

В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаСШАКиев
 
 
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