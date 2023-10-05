Нехорошо. Зеленский получил тревожные вести от европейских союзников
ABC: Запад из-за провала наступления ВСУ начинает показывать усталость от Киева
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Западные союзники на фоне буксующего контрнаступления ВСУ начинают демонстрировать усталость от киевского режима, пишет издание АВС.
"В США сейчас пересматривают пакеты помощи Украине из-за сильного давления со стороны Республиканской партии в палате представителей", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, в Евросоюзе также начинают задаваться вопросом о возможности дальнейшей поддержки киевских властей. Так, недавно польское правительство свернуло поставки оружия украинским войскам, а на прошедших выборах в Словакии победил бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий за прекращение снабжения ВСУ.
Таким образом, три из пяти граничащих с Украиной стран, а именно Польша, Словакия и Венгрия, не собираются подпитывать российско-украинский конфликт, добавляется в статье.
В конце сентября глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что киевский режим не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Будапешту не выплатят причитающиеся ему 7,5 миллиарда евро из европейских фондов.
"Это не очень хорошая новость ни для Киева, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях", — резюмировало издание.
В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения было исключение ассигнований, предназначенных для поддержки ВСУ. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим вопреки сопротивлению некоторых конгрессменов-республиканцев.
Как сообщил в середине сентября телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.