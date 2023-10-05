https://ria.ru/20231005/zaderzhannye-1900781449.html

Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных

Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных - РИА Новости, 05.10.2023

Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных

Европейские лидеры в заявлении по итогам встречи главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца с премьер-министром... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:44

2023-10-05T18:44

2023-10-05T18:45

в мире

азербайджан

армения

шарль мишель

эммануэль макрон

франция

олаф шольц

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Европейские лидеры в заявлении по итогам встречи главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и облегчить работу по разминированию. "Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, взаимодействовать в вопросах выяснения судьбы пропавших без вести и сотрудничать в деле разминирования", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

франция

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в мире, азербайджан, армения, шарль мишель, эммануэль макрон, франция, олаф шольц, евросовет, ситуация в нагорном карабахе