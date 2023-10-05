https://ria.ru/20231005/zaderzhannye-1900781449.html
Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных
Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных - РИА Новости, 05.10.2023
Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных
Европейские лидеры в заявлении по итогам встречи главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца с премьер-министром... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:44
2023-10-05T18:44
2023-10-05T18:45
в мире
азербайджан
армения
шарль мишель
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франция
олаф шольц
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Европейские лидеры в заявлении по итогам встречи главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и облегчить работу по разминированию. "Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, взаимодействовать в вопросах выяснения судьбы пропавших без вести и сотрудничать в деле разминирования", - указывается в документе.
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в мире, азербайджан, армения, шарль мишель, эммануэль макрон, франция, олаф шольц, евросовет, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон, Франция, Олаф Шольц, Евросовет, Ситуация в Нагорном Карабахе
Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных
Европейские лидеры призвали Азербайджан и Армению освободить всех задержанных