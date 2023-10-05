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Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 05.10.2023
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07:35 05.10.2023 (обновлено: 09:06 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zaderzhanie-1900584354.html
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 05.10.2023
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:35
2023-10-05T09:06
россия
украина
сахалинская область
фсб
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт — РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области.&quot;В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины&quot;, — заявили в ведомстве.По информации силовиков, 57-летний житель областного центра, испытывая негативное отношение к отечественной политике и не поддерживая проведение специальной военной операции, по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания помощи Киеву в деятельности, направленной против безопасности России. Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").
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россия, украина, сахалинская область, фсб, происшествия
Россия, Украина, Сахалинская область, ФСБ, Происшествия
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ: жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт — РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области.
«

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины", — заявили в ведомстве.

По информации силовиков, 57-летний житель областного центра, испытывая негативное отношение к отечественной политике и не поддерживая проведение специальной военной операции, по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания помощи Киеву в деятельности, направленной против безопасности России.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").
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