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Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 05.10.2023
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:35
2023-10-05T07:35
2023-10-05T09:06
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт — РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области."В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины", — заявили в ведомстве.По информации силовиков, 57-летний житель областного центра, испытывая негативное отношение к отечественной политике и не поддерживая проведение специальной военной операции, по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания помощи Киеву в деятельности, направленной против безопасности России. Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").
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россия, украина, сахалинская область, фсб, происшествия
Россия, Украина, Сахалинская область, ФСБ, Происшествия
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
ФСБ: жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт — РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщило управление ФСБ России по Сахалинской области.
«
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины", — заявили в ведомстве.
По информации силовиков, 57-летний житель областного центра, испытывая негативное отношение к отечественной политике и не поддерживая проведение специальной военной операции, по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания помощи Киеву в деятельности, направленной против безопасности России.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").
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