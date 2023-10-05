https://ria.ru/20231005/yazyk-1900736368.html

Во Львовской области переселенцам напомнили о запрете русского языка

Во Львовской области переселенцам напомнили о запрете русского языка - РИА Новости, 05.10.2023

Во Львовской области переселенцам напомнили о запрете русского языка

Львовская областная администрация отчиталась о проведении "разъяснительных работ" с русскоговорящими переселенцами из других украинских регионов о... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:47

2023-10-05T16:47

2023-10-05T16:47

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Львовская областная администрация отчиталась о проведении "разъяснительных работ" с русскоговорящими переселенцами из других украинских регионов о недопустимости использования русского языка в повседневной жизни. "Во Львовском районе провели разъяснительную работу среди внутренне перемещенных лиц о моратории на русскоязычный культурный продукт", - говорится в публикации в Telegram-канале Львовской областной военной администрации. Сообщается, что переселенцев, в частности, из Харьковской области адресно посетили представители "Межведомственной рабочей группы по проведению системной разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта" и Львовской районной администрации. Всего сообщается о четырехстах русскоязычных переселенцах, с которыми была проведена "беседа". Как отмечают в публикации, мораторий на использование "русскоязычного культурного продукта" действует во Львовской области с 2018 года, а так называемые системные "разъяснительные работы" проводятся с 2021. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Например, депутат Рады Наталья Пипа в июне подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.

https://ria.ru/20231005/knigi-1900714325.html

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, львовская область