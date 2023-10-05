https://ria.ru/20231005/yakutiya-1900608864.html

Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии

Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев для участия в СВО, их отряд получил боевую славу, а... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:38

2023-10-05T10:38

2023-10-05T11:24

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

айсен николаев

безопасность

республика саха (якутия)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев для участия в СВО, их отряд получил боевую славу, а командир - звание Героя России, сообщает Минобороны. "Не могу не сказать о республике Якутия, где глава республики Айсен Николаев лично занимается этим. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу. Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230904/geroy-1894116960.html

россия

республика саха (якутия)

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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. 2023-10-05T10:38 true PT5M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, айсен николаев, безопасность, республика саха (якутия), ситуация в днр и лнр