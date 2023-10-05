https://ria.ru/20231005/yakutiya-1900608864.html
Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии
Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев для участия в СВО, их отряд получил боевую славу, а... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:38
2023-10-05T10:38
2023-10-05T11:24
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
айсен николаев
безопасность
республика саха (якутия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев для участия в СВО, их отряд получил боевую славу, а командир - звание Героя России, сообщает Минобороны. "Не могу не сказать о республике Якутия, где глава республики Айсен Николаев лично занимается этим. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу. Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил", - сказал Шойгу.
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россия
республика саха (якутия)
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
2023-10-05T10:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сергей шойгу, айсен николаев, безопасность, республика саха (якутия), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Айсен Николаев, Безопасность, Республика Саха (Якутия), Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу особо отметил отряд добровольцев из Якутии
Шойгу: глава Якутии лично участвует в наборе добровольцев, их отряд обрел славу