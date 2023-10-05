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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области после воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:32
2023-10-05T00:32
2023-10-05T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Харьковской области после воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе продолжается.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Зеркало недели": в Харьковской области произошли взрывы, объявлена тревога