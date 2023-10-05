https://ria.ru/20231005/vsu-1900653901.html

СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США

СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США

Киев не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Украине, оказывать сопротивление российским силам украинским... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:45

2023-10-05T12:45

2023-10-05T12:45

специальная военная операция на украине

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сша

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киев не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Украине, оказывать сопротивление российским силам украинским войскам также станет сложнее, полагает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс. По мнению Брэндса, вероятность, что США не смогут продолжать помогать Украине является "вполне правдоподобным результатом", учитывая, что конгресс смог избежать приостановки работы федерального правительства, "только отказавшись на данный момент от усилий по пополнению быстро сокращающейся помощи Киеву". При таком раскладе, полагает автор статьи, существенно изменится баланс на поле боя, положение Киева начнет ухудшаться, учитывая его зависимость от поставляемых США боеприпасов и оружия. "При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется действовать на пределе своих возможностей просто, чтобы удержать то, что у нее есть. Обороняться тоже станет сложнее", - отмечает Брэндс. По его мнению, другие западные страны попытаются компенсировать сокращение помощи США. Тем не менее, даже если они могут предоставить Украине больше денег, им просто не хватит запасов вооружения, необходимого, чтобы обеспечить Киев до 2025 года. "В лучшем случае уход США оставит Украину в жестоком тупике.... В худшем - это вызовет постепенную эрозию, которая вынудит Киев искать мира на невыгодных условиях", - отмечает колумнист. На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Во вторник палата представителей конгресса США отправила Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных - как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр