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Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца

Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца - РИА Новости, 05.10.2023

Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца

Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что проведет в четверг в Гранаде встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:32

2023-10-05T13:32

2023-10-05T14:03

евросовет

в мире

никол пашинян

эммануэль макрон

шарль мишель

олаф шольц

армения

франция

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что проведет в четверг в Гранаде встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее сообщалась, что такая встреча должна была пройти при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако в среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС в Гранаде."Я считаю очень важным не сдаваться и продолжать дипломатические усилия, несмотря на сложности и шаги назад. Сегодня у нас будет возможность встретиться с президентом Макроном, канцлером Шольцем и премьер-министром Пашиняном. Я принял к сведению решение президента Алиева не присутствовать на этой встрече", - сказал Мишель журналистам. Его выступление транслировал сайт ЕС.Он подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны ЕС необходимы, так как ЕС заинтересован в "стабильности и процветании" этого региона.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил сожаление, что Азербайджан и Турция отказались прилетать в Гранаду для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе."Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что здесь нет и Турции, которая является главным сторонником Азербайджана, поэтому мы не сможем обсудить здесь такие серьезные вещи, как факт, что более 100 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от военной силы. Мы осуждаем акты применения военной силы для разрешения конфликтов", - сказал Боррель по прибытии на саммит.Он выразил надежду, что лидеры Армении и Азербайджана смогут встретиться в Брюсселе для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта.

https://ria.ru/20231003/frantsiya-1900301707.html

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