Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 05.10.2023 (обновлено: 14:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vstrecha-1900670844.html
Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца
Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца - РИА Новости, 05.10.2023
Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца
Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что проведет в четверг в Гранаде встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:32
2023-10-05T14:03
евросовет
в мире
никол пашинян
эммануэль макрон
шарль мишель
олаф шольц
армения
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что проведет в четверг в Гранаде встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее сообщалась, что такая встреча должна была пройти при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако в среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС в Гранаде."Я считаю очень важным не сдаваться и продолжать дипломатические усилия, несмотря на сложности и шаги назад. Сегодня у нас будет возможность встретиться с президентом Макроном, канцлером Шольцем и премьер-министром Пашиняном. Я принял к сведению решение президента Алиева не присутствовать на этой встрече", - сказал Мишель журналистам. Его выступление транслировал сайт ЕС.Он подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны ЕС необходимы, так как ЕС заинтересован в "стабильности и процветании" этого региона.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил сожаление, что Азербайджан и Турция отказались прилетать в Гранаду для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе."Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что здесь нет и Турции, которая является главным сторонником Азербайджана, поэтому мы не сможем обсудить здесь такие серьезные вещи, как факт, что более 100 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от военной силы. Мы осуждаем акты применения военной силы для разрешения конфликтов", - сказал Боррель по прибытии на саммит.Он выразил надежду, что лидеры Армении и Азербайджана смогут встретиться в Брюсселе для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта.
https://ria.ru/20231003/frantsiya-1900301707.html
армения
франция
германия
азербайджан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_62:0:1411:1012_1920x0_80_0_0_4945e3526304df65c7f6001db85a4cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросовет, в мире, никол пашинян, эммануэль макрон, шарль мишель, олаф шольц, армения, франция, германия, евросоюз, азербайджан, турция
Евросовет, В мире, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, Олаф Шольц, Армения, Франция, Германия, Евросоюз, Азербайджан, Турция
Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца

Мишель заявил, что проведет встречу с Пашиняном, Макроном и Шольцем в четверг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что проведет в четверг в Гранаде встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее сообщалась, что такая встреча должна была пройти при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако в среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС в Гранаде.
«
"Я считаю очень важным не сдаваться и продолжать дипломатические усилия, несмотря на сложности и шаги назад. Сегодня у нас будет возможность встретиться с президентом Макроном, канцлером Шольцем и премьер-министром Пашиняном. Я принял к сведению решение президента Алиева не присутствовать на этой встрече", - сказал Мишель журналистам. Его выступление транслировал сайт ЕС.
Он подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны ЕС необходимы, так как ЕС заинтересован в "стабильности и процветании" этого региона.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил сожаление, что Азербайджан и Турция отказались прилетать в Гранаду для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.
"Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что здесь нет и Турции, которая является главным сторонником Азербайджана, поэтому мы не сможем обсудить здесь такие серьезные вещи, как факт, что более 100 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от военной силы. Мы осуждаем акты применения военной силы для разрешения конфликтов", - сказал Боррель по прибытии на саммит.
Он выразил надежду, что лидеры Армении и Азербайджана смогут встретиться в Брюсселе для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта.
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении
3 октября, 22:38
 
ЕвросоветВ миреНикол ПашинянЭммануэль МакронШарль МишельОлаф ШольцАрменияФранцияГерманияЕвросоюзАзербайджанТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала