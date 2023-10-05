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Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла - РИА Новости, 05.10.2023
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21:06 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/voyska-1900811930.html
Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла
Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла
Подавлять тенденции по достижению приоритетных целей в той или иной стране, а также в народе с помощью войск не имеет смысла, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:06
2023-10-05T21:06
германия
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
нато
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подавлять тенденции по достижению приоритетных целей в той или иной стране, а также в народе с помощью войск не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин, комментируя вывод группы советских войск из восточноевропейских стран. "Я глубоко убеждён, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе, по достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточно-европейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства отметил, что условия вывода советских войск вызывают много вопросов, так как военнослужащие вместе с членами семьи "уходили прямо в чистое поле". Путин напомнил, что советское и российское руководство не сформулировало правовых последствий и обязательств по выводу войск из Европы. Западные страны ограничились устными обещаниями о нерасширении НАТО на восток, которые потом были нарушены. "При выводе войск могли бы что-то согласовать. Согласовать вопросы обеспечения безопасности в Европе, добиться какой-то новой конструкции в Европе", - заключил глава государства. Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории Германии в 1992-1994 годах. До марта 1992 года входила в состав ВС СССР (до 1989 года – Группа советских войск в Германии). В сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии", в котором предусматривалось, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее к концу 1994 года. Договор между СССР и ФРГ от 12 октября 1990 года уточнял, что вывод советских войск будет происходить поэтапно с конца 1990 года и будет завершен к исходу 1994 года. В итоге вывод Западной группы войск из Германии был завершен 31 августа 1994 года. Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ были выведены шесть армий. В их числе – 22 дивизии (восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская, пять авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка. Было выведено также более 123,6 тысячи единиц вооружения и боевой техники, вывезено около 2,8 миллиона тонн материальных средств, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Из Германии на историческую Родину вернулись 546,2 тысячи человек, в том числе 338,8 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20231005/russia-1900805840.html
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германия, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, снг
Германия, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО, СНГ
Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла

Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в странах и народах нет смысла

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подавлять тенденции по достижению приоритетных целей в той или иной стране, а также в народе с помощью войск не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин, комментируя вывод группы советских войск из восточноевропейских стран.
"Я глубоко убеждён, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе, по достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточно-европейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин назвал задачу российской государственности
Вчера, 20:25
Глава государства отметил, что условия вывода советских войск вызывают много вопросов, так как военнослужащие вместе с членами семьи "уходили прямо в чистое поле". Путин напомнил, что советское и российское руководство не сформулировало правовых последствий и обязательств по выводу войск из Европы. Западные страны ограничились устными обещаниями о нерасширении НАТО на восток, которые потом были нарушены.
"При выводе войск могли бы что-то согласовать. Согласовать вопросы обеспечения безопасности в Европе, добиться какой-то новой конструкции в Европе", - заключил глава государства.
Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории Германии в 1992-1994 годах. До марта 1992 года входила в состав ВС СССР (до 1989 года – Группа советских войск в Германии). В сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии", в котором предусматривалось, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее к концу 1994 года.
Договор между СССР и ФРГ от 12 октября 1990 года уточнял, что вывод советских войск будет происходить поэтапно с конца 1990 года и будет завершен к исходу 1994 года. В итоге вывод Западной группы войск из Германии был завершен 31 августа 1994 года. Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ были выведены шесть армий. В их числе – 22 дивизии (восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская, пять авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка. Было выведено также более 123,6 тысячи единиц вооружения и боевой техники, вывезено около 2,8 миллиона тонн материальных средств, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Из Германии на историческую Родину вернулись 546,2 тысячи человек, в том числе 338,8 тысячи военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
ГерманияРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТОСНГ
 
 
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