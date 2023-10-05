Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в народах не имеет смысла
Путин: подавлять войсками внутренние тенденции в странах и народах нет смысла
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подавлять тенденции по достижению приоритетных целей в той или иной стране, а также в народе с помощью войск не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин, комментируя вывод группы советских войск из восточноевропейских стран.
"Я глубоко убеждён, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе, по достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточно-европейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства отметил, что условия вывода советских войск вызывают много вопросов, так как военнослужащие вместе с членами семьи "уходили прямо в чистое поле". Путин напомнил, что советское и российское руководство не сформулировало правовых последствий и обязательств по выводу войск из Европы. Западные страны ограничились устными обещаниями о нерасширении НАТО на восток, которые потом были нарушены.
"При выводе войск могли бы что-то согласовать. Согласовать вопросы обеспечения безопасности в Европе, добиться какой-то новой конструкции в Европе", - заключил глава государства.
Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории Германии в 1992-1994 годах. До марта 1992 года входила в состав ВС СССР (до 1989 года – Группа советских войск в Германии). В сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии", в котором предусматривалось, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее к концу 1994 года.
Договор между СССР и ФРГ от 12 октября 1990 года уточнял, что вывод советских войск будет происходить поэтапно с конца 1990 года и будет завершен к исходу 1994 года. В итоге вывод Западной группы войск из Германии был завершен 31 августа 1994 года. Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ были выведены шесть армий. В их числе – 22 дивизии (восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская, пять авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка. Было выведено также более 123,6 тысячи единиц вооружения и боевой техники, вывезено около 2,8 миллиона тонн материальных средств, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Из Германии на историческую Родину вернулись 546,2 тысячи человек, в том числе 338,8 тысячи военнослужащих.