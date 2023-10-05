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Российский дипломат обвинил США в подрыве основ контроля над вооружениями
Российский дипломат обвинил США в подрыве основ контроля над вооружениями - РИА Новости, 05.10.2023
Российский дипломат обвинил США в подрыве основ контроля над вооружениями
Отсутствие контроля над вооружениями связано с действиями США и их сателлитов по разрушению основ и политически-обязывающих документов в этой сфере, заявил в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:17
2023-10-05T12:17
2023-10-05T12:17
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отсутствие контроля над вооружениями связано с действиями США и их сателлитов по разрушению основ и политически-обязывающих документов в этой сфере, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Его (контроля над вооружениями - ред.) практически нет, потому что американцы и их сателлиты, они практически разрушили все основы и даже все политически-обязывающие документы, которые приняли в ОБСЕ. Я не говорю про глобальные договоры. Здесь даже (договоры – ред.) по легкому стрелковому оружию, о непередаче оружия в зоны конфликтов, все это полностью игнорируется", - заявил Гаврилов. Дипломат добавил, что российская делегация регулярно предоставляет западным делегациям кадры с уничтоженными образцами поставленного на Украину вооружения. Кроме того, по мнению Гаврилова, среди военного руководства западных стран "есть трезвые головы", которые заявляют о поражении Запада в вопросах логистики и "войне тылов".
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сша, константин гаврилов, обсе, вена, россия, в мире
США, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Вена, Россия, В мире
Российский дипломат обвинил США в подрыве основ контроля над вооружениями
Гаврилов: США и их сателлиты разрушают архитектуру контроля над вооружениями