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В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
16:43 05.10.2023 (обновлено: 16:44 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vizy-1900730008.html
В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы
В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы - РИА Новости, 05.10.2023
В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы
МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы, но переведет ее на китайский и арабский, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:43
2023-10-05T16:44
туризм
новости - туризм
туризм
визы
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы, но переведет ее на китайский и арабский, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД РФ."В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц", — цитирует издание ответ ведомства.Всего в анкете более 50 вопросов, хотя для получения классического разрешения на въезд в РФ, которое оформляется в посольстве, всего 21.Предполагается, что иностранец должен указать, где он проходил военную службу и какими навыками владения оружием обладает. Также требуется показать свои соцсети и ответить на вопросы о намерении представлять на территории России чьи-либо интересы.Для упрощения процесса получения виз для граждан ряда стран, МИД обещал перевести анкету на китайский и арабский языки.При этом в МИДе подчеркнули, что отвечать на вопросы придется на английском или русском, поскольку этого требуют правила дальнейшей обработки документов.
https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html
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новости - туризм, туризм, визы, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Визы, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы

МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы, но переведет ее на китайский и арабский, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД РФ.
"В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц", — цитирует издание ответ ведомства.
Всего в анкете более 50 вопросов, хотя для получения классического разрешения на въезд в РФ, которое оформляется в посольстве, всего 21.
Предполагается, что иностранец должен указать, где он проходил военную службу и какими навыками владения оружием обладает. Также требуется показать свои соцсети и ответить на вопросы о намерении представлять на территории России чьи-либо интересы.
Для упрощения процесса получения виз для граждан ряда стран, МИД обещал перевести анкету на китайский и арабский языки.
При этом в МИДе подчеркнули, что отвечать на вопросы придется на английском или русском, поскольку этого требуют правила дальнейшей обработки документов.
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