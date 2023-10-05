https://ria.ru/20231005/vizy-1900730008.html

В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы

В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы - РИА Новости, 05.10.2023

В МИД рассказали, как изменится анкета для получения электронной визы

МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы, но переведет ее на китайский и арабский, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД РФ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:43

2023-10-05T16:43

2023-10-05T16:44

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД не планирует упрощать анкету для электронной визы, но переведет ее на китайский и арабский, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД РФ."В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц", — цитирует издание ответ ведомства.Всего в анкете более 50 вопросов, хотя для получения классического разрешения на въезд в РФ, которое оформляется в посольстве, всего 21.Предполагается, что иностранец должен указать, где он проходил военную службу и какими навыками владения оружием обладает. Также требуется показать свои соцсети и ответить на вопросы о намерении представлять на территории России чьи-либо интересы.Для упрощения процесса получения виз для граждан ряда стран, МИД обещал перевести анкету на китайский и арабский языки.При этом в МИДе подчеркнули, что отвечать на вопросы придется на английском или русском, поскольку этого требуют правила дальнейшей обработки документов.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, визы, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)