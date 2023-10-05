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Турция готовится провести встречу по конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
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02:42 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900576217.html
Турция готовится провести встречу по конфликта на Украине, пишут СМИ
Турция готовится провести встречу по конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
Турция готовится провести встречу по конфликта на Украине, пишут СМИ
Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:42
2023-10-05T02:42
в мире
украина
турция
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности... В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и усилия… (Зеленского – ред.) по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", - передает агентство. По информации Блумберг, встреча предварительно запланирована на этот месяц и пройдет в Стамбуле. По словам собеседников агентства, в консультациях примут участие "небольшое" число официальных лиц, среди них - советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Россия на встречу не приглашена, направит ли Пекин своего представителя - пока неизвестно, пишет Блумберг. Как передает Блумберг, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231004/konflikt-1900568169.html
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899905778.html
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РИА Новости
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в мире, украина, турция
В мире, Украина, Турция
Турция готовится провести встречу по конфликта на Украине, пишут СМИ

Bloomberg: Турция готовится провести встречу по решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" Владимира Зеленского, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности... В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и усилия… (Зеленского – ред.) по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", - передает агентство.
По информации Блумберг, встреча предварительно запланирована на этот месяц и пройдет в Стамбуле.
По словам собеседников агентства, в консультациях примут участие "небольшое" число официальных лиц, среди них - советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Россия на встречу не приглашена, направит ли Пекин своего представителя - пока неизвестно, пишет Блумберг.
Как передает Блумберг, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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