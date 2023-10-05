https://ria.ru/20231005/udar-1900591367.html

В Кировоградской области объект инфраструктуры попал под удар

В Кировоградской области объект инфраструктуры попал под удар - РИА Новости, 05.10.2023

В Кировоградской области объект инфраструктуры попал под удар

Объект инфрастуктуры попал под удар в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:08

2023-10-05T09:08

2023-10-05T09:09

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объект инфрастуктуры попал под удар в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель" в Telegram-канале. По его данным, ночью в результате удара вспыхнул пожар в Кировоградской области. "Поврежден объект инфрастуктуры", - говорится в сообщении издания. Эту же информацию подтвердил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось локализовать, написал он в своем Telegram-канале. Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231005/vzryvy-1900582086.html

кировоградская область

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в мире, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф