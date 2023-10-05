https://ria.ru/20231005/tsivilizatsiya-1900778165.html
Путин видит в цивилизации прежде всего людей
Путин видит в цивилизации прежде всего людей - РИА Новости, 05.10.2023
Путин видит в цивилизации прежде всего людей
Цивилизация - это прежде всего люди, а не территории, россиян за рубежом проживает очень много, русский мир имеет глобальный характер, россияне есть в Азии,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:32
2023-10-05T18:32
2023-10-05T18:32
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай (клуб)
россия
общество
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Цивилизация - это прежде всего люди, а не территории, россиян за рубежом проживает очень много, русский мир имеет глобальный характер, россияне есть в Азии, Африке, Европе, Северной Америке, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг выступает на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Еще раз хочу это повторить, Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если по-серьезному, то, конечно, это прежде всего имеет цивилизационный смысл, наших соотечественников проживает много, русский мир, он имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН... В странах Латинской Америки, вот сейчас мы с партнерами встречались, 300 тысяч живет наших соотечественников, они есть везде, и в Азии, и в Африке, и в Европе, разумеется, в Северной Америке", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, конечно, прежде всего это люди", - сказал глава государства в ответ на уточняющий вопрос модератора, что для президента цивилизация - люди или территории. Президент также подчеркнул, что в цивилизационном смысле - границ нет.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), россия, общество
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Валдай (клуб), Россия, Общество
Путин видит в цивилизации прежде всего людей
Путин видит в цивилизации прежде всего людей, а не территории