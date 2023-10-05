https://ria.ru/20231005/tsiklony-1900576399.html

На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями

На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями - РИА Новости, 05.10.2023

На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями

Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T02:48

2023-10-05T02:48

2023-10-05T02:48

происшествия

хабаровский край

камчатка

берингово море

внии гочс

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с активной циклонической деятельностью в Камчатском и Хабаровском краях сохраняется вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в акватории Берингова моря из-за штормов с высотой волн до шести метров существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов.

https://ria.ru/20231004/opasnost-1900314825.html

хабаровский край

камчатка

берингово море

россия

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происшествия, хабаровский край, камчатка, берингово море, внии гочс, россия