https://ria.ru/20231005/tsiklony-1900576399.html
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями - РИА Новости, 05.10.2023
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями
Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:48
2023-10-05T02:48
2023-10-05T02:48
происшествия
хабаровский край
камчатка
берингово море
внии гочс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893089036_54:0:1682:916_1920x0_80_0_0_c6eb1c940b672d25e433640b4c9159a7.png
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с активной циклонической деятельностью в Камчатском и Хабаровском краях сохраняется вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в акватории Берингова моря из-за штормов с высотой волн до шести метров существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
https://ria.ru/20231004/opasnost-1900314825.html
хабаровский край
камчатка
берингово море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893089036_346:0:1567:916_1920x0_80_0_0_ef072bffb042b76c3115436042a5426b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, камчатка, берингово море, внии гочс, россия
Происшествия, Хабаровский край, Камчатка, Берингово море, ВНИИ ГОЧС, Россия
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями
ВНИИ ГОЧС: на Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями