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На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями - РИА Новости, 05.10.2023
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02:48 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/tsiklony-1900576399.html
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями - РИА Новости, 05.10.2023
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями
Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:48
2023-10-05T02:48
происшествия
хабаровский край
камчатка
берингово море
внии гочс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с активной циклонической деятельностью в Камчатском и Хабаровском краях сохраняется вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в акватории Берингова моря из-за штормов с высотой волн до шести метров существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
https://ria.ru/20231004/opasnost-1900314825.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, камчатка, берингово море, внии гочс, россия
Происшествия, Хабаровский край, Камчатка, Берингово море, ВНИИ ГОЧС, Россия
На Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями

ВНИИ ГОЧС: на Камчатке и Хабаровском крае циклоны грозят подтоплениями

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок
Подтопленный поселок - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подтопления населенных пунктов прогнозируются на этой неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В связи с активной циклонической деятельностью в Камчатском и Хабаровском краях сохраняется вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что в акватории Берингова моря из-за штормов с высотой волн до шести метров существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
 
ПроисшествияХабаровский крайКамчаткаБерингово мореВНИИ ГОЧСРоссия
 
 
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