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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:12
2023-10-05T19:12
2023-10-05T19:12
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины в 18.59 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, полтавская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу