https://ria.ru/20231005/trevoga-1900775158.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около часа, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:22

2023-10-05T18:22

2023-10-05T18:22

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около часа, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога была запущена в четверг в 17.08 по мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По данным правительства, общественный транспорт также возобновил работу в городе.

https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html

севастополь

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил развожаев, севастополь, россия