https://ria.ru/20231005/trevoga-1900775158.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около часа, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:22
2023-10-05T18:22
2023-10-05T18:22
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около часа, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога была запущена в четверг в 17.08 по мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По данным правительства, общественный транспорт также возобновил работу в городе.
https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html
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михаил развожаев, севастополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе