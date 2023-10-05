https://ria.ru/20231005/trevoga-1900745874.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:10

2023-10-05T17:10

2023-10-05T17:21

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.По данным правительства, в городе прекратил работу на время тревоги морской и наземный общественный транспорт.

https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев