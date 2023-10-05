https://ria.ru/20231005/trevoga-1900671723.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:34

2023-10-05T13:34

2023-10-05T13:34

специальная военная операция на украине

сумская область

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в этих областях прозвучала практически одновременно - в 13.16 (совпадает в мск). Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тревогу здесь объявили в 12.41. Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины. Спустя время ее отменили. Украинское издание "Обозреватель" сообщало о повреждении объекта инфрастуктуры в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231005/odessa-1900656382.html

сумская область

киев

украина

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сумская область, киев, украина, вооруженные силы рф