https://ria.ru/20231005/trevoga-1900599833.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:59
2023-10-05T09:59
2023-10-05T09:59
специальная военная операция на украине
кировоградская область
днепропетровская область
в мире
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Сумской области прозвучала в 9.45 (совпадает с мск), в 9.49 сигнал тревоги раздался в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины. Спустя время ее отменили. Украинское издание "Обозреватель" сообщало о повреждении объекта инфрастуктуры в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231005/vzryvy-1900582086.html
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кировоградская область, днепропетровская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Днепропетровская область, В мире, Украина
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога в Сумской области прозвучала в 9.45 (совпадает с мск), в 9.49 сигнал тревоги раздался в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.
Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины. Спустя время ее отменили. Украинское издание "Обозреватель" сообщало о повреждении объекта инфрастуктуры в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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