https://ria.ru/20231005/trevoga-1900571422.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:42
2023-10-05T00:42
2023-10-05T00:42
специальная военная операция на украине
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украина
харьковская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал повторной тревоги прозвучал в 23.58 (совпадает с мск) в Харьковской области. После этого в 00.06 практически одновременно была объявлена тревога в Днепропетровской и Кировоградской областях. Затем, в 00.25 прозвучала тревога в Сумской и Полтавской областях. Незадолго до полуночи воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо этого, ранее тревогу уже объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231005/vzryvy-1900570940.html
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в мире, украина, харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях восточной Украины объявили воздушную тревогу