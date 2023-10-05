В Крыму примут компенсационные меры для выравнивания цен на топливо
Аксенов: в Крыму по поручению Путина примут меры для выравнивания цен на топливо
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обратился к президенту страны Владимиру Путину из-за ситуации с ценами на топливо в регионе, готовится ряд компенсационных мер для выравнивания ценовой политики.
"Мы с Михаилом Владимировичем Развожаевым (губернатор Севастополя – ред.) обратились письменно к президенту, я в прошлый понедельник дозвонился еще до Владимира Владимировича, обратился к нему за помощью непосредственно, с тем, чтобы принять меры для выравнивания стоимости бензина в целом для Крыма и Севастополя", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, президент РФ дал соответствующие поручения вице-премьеру России Александру Новаку и главе Минфина РФ Антону Силуанову.
"Мы неделю согласовываем порядок. До семи рублей на литр топлива будет компенсировать федеральный бюджет по поручению президента нашим крымским поставщикам топлива, которые занимаются продажей в рознице, и у нас все планки не должны превышать позиции по Краснодарскому краю. То есть дизельное топливо по Крыму не должно быть выше 66 рублей за литр для потребителя", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, закупка дизтоплива крымским аграриям будет компенсироваться в размере 10 рублей на литр из республиканского бюджета. "В течение следующей недели мы ожидаем вступления в силу компенсационных всех механизмов", - заявил Аксенов.
Он указал, что в регионе будет установлена предельная ценовая планка на продажу топлива. "Выровняем ситуацию. Дефицита топлива у нас нет. Запас у нас обеспечен. Более десятидневный запас по Крыму. Риска по дефициту нет никакого", - добавил глава республики.