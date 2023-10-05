https://ria.ru/20231005/toplivo-1900619306.html

ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо - РИА Новости, 05.10.2023

ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках на фоне сокращения оптовых цен, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:07

2023-10-05T11:07

2023-10-05T12:02

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках на фоне сокращения оптовых цен, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу", — говорится в сообщении.Письмо направили в адрес 32 компаний.В ФАС предупредили, что отсутствие реакции будут рассматривать как признак нарушения антимонопольного законодательства.В сентябре служба сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен на мелкооптовые партии бензина и дизельного топлива, изучив всю цепочку от закупки на НПЗ до реализации. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел из-за нарушения закона о защите конкуренции. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.По данным Росстата, в период с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась на 0,14 процента — до 64,9 рубля за литр. Стоимость бензина также начала снижаться и опустилась на 0,43 процента — до 55,68 рубля за литр.

https://ria.ru/20231004/neft-1900394747.html

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)