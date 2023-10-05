https://ria.ru/20231005/tailand-1900668136.html
В Таиланде таксиста оштрафовали за то, что он высадил россиянок на дороге
В Таиланде таксиста оштрафовали за то, что он высадил россиянок на дороге - РИА Новости, 05.10.2023
В Таиланде таксиста оштрафовали за то, что он высадил россиянок на дороге
На острове Пхукет водитель пассажирского фургона был оштрафован за то, что бросил двух российских туристок на обочине дороги, не желая проезжать через... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:58
2023-10-05T13:58
2023-10-05T15:11
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пхукет (остров)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На острове Пхукет водитель пассажирского фургона был оштрафован за то, что бросил двух российских туристок на обочине дороги, не желая проезжать через полицейский контрольно-пропускной пункт, сообщает Phuket News.По данным издания, таксисту пришлось заплатить штраф в размере пяти тысяч батов (около 135 долларов) за то, что он заставил двух женщин выйти из автомобиля примерно в 400 метрах от КПП, поскольку не хотел подвергаться проверке со стороны полиции.Как оказалось, водитель фургона бросил туристок прямо перед офисом Сомчарта Течатхаворнчароена, члена палаты представителей парламента от первого округа Пхукета, пишет издание.Парламентарий заявил, что его команда оказала помощь двум путешественницам и проинформировала полицию об их затруднительном положении. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли 31-летнего водителя фургона и доставили его на допрос. Он признался, что забрал двух пассажирок из района Лагуна в Чернгталай и должен был высадить их в торговом центре Central Festival.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, туристы
В Таиланде таксиста оштрафовали за то, что он высадил россиянок на дороге
СМИ: в Таиланде таксист заплатил штраф за то, что бросил россиянок на дороге
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
На острове Пхукет водитель пассажирского фургона был оштрафован за то, что бросил двух российских туристок на обочине дороги, не желая проезжать через полицейский контрольно-пропускной пункт, сообщает
Phuket News.
По данным издания, таксисту пришлось заплатить штраф в размере пяти тысяч батов (около 135 долларов) за то, что он заставил двух женщин выйти из автомобиля примерно в 400 метрах от КПП, поскольку не хотел подвергаться проверке со стороны полиции.
Как оказалось, водитель фургона бросил туристок прямо перед офисом Сомчарта Течатхаворнчароена, члена палаты представителей парламента от первого округа Пхукета, пишет издание.
Парламентарий заявил, что его команда оказала помощь двум путешественницам и проинформировала полицию об их затруднительном положении. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли 31-летнего водителя фургона и доставили его на допрос. Он признался, что забрал двух пассажирок из района Лагуна в Чернгталай и должен был высадить их в торговом центре Central Festival.
В Таиланде разочарованы тем, что иностранные туристы стали тратить меньше