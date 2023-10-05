https://ria.ru/20231005/ssha-1900572226.html
Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву
Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву - РИА Новости, 05.10.2023
Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду в Вашингтоне встретилась с активистами американского антивоенного движения Codepink,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:57
2023-10-05T00:57
2023-10-05T00:57
в мире
украина
киев
марджори тейлор грин
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду в Вашингтоне встретилась с активистами американского антивоенного движения Codepink, которые проводили акцию против помощи Украине. Представители американского антивоенного движения Codepink в среду собрались на акцию против помощи Украине в Капитолии. Корреспондент РИА Новости сообщал, что полиция арестовала по меньшей мере 11 протестующих, собравшихся на входе в офис сенатора Берни Сандерса. Информацию об аресте 11 активистов подтверждает движение на своем сайте. Конгрессвумен в соцсети X написала, что встретилась с активистами, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями. Грин отметила, что, несмотря на разногласия по большинству аспектов, они согласились, что "конгресс должен прекратить разжигать" боевые действия на Украине.
https://ria.ru/20231004/arest-1900561655.html
https://ria.ru/20231004/amerika-1900561985.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_9a04757a606395ceb9411ff195250b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, марджори тейлор грин, конгресс сша
В мире, Украина, Киев, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву
Конгрессвумен Грин встретилась с активистами, выступающими против помощи Украине