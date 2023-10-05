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Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву

Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву - РИА Новости, 05.10.2023

Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду в Вашингтоне встретилась с активистами американского антивоенного движения Codepink,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:57

2023-10-05T00:57

2023-10-05T00:57

в мире

украина

киев

марджори тейлор грин

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду в Вашингтоне встретилась с активистами американского антивоенного движения Codepink, которые проводили акцию против помощи Украине. Представители американского антивоенного движения Codepink в среду собрались на акцию против помощи Украине в Капитолии. Корреспондент РИА Новости сообщал, что полиция арестовала по меньшей мере 11 протестующих, собравшихся на входе в офис сенатора Берни Сандерса. Информацию об аресте 11 активистов подтверждает движение на своем сайте. Конгрессвумен в соцсети X написала, что встретилась с активистами, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями. Грин отметила, что, несмотря на разногласия по большинству аспектов, они согласились, что "конгресс должен прекратить разжигать" боевые действия на Украине.

https://ria.ru/20231004/arest-1900561655.html

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украина

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в мире, украина, киев, марджори тейлор грин, конгресс сша