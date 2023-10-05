https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682826.html
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
ВС РФ за сутки отбили две атаки на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 80 солдат, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:17
2023-10-05T14:17
2023-10-05T14:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 80 солдат, сообщило Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Кузьминово в ЛНР, Торского и Григоровки в ДНР."За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
россия
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, безопасность, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
МО: Киев потерял до 80 военных и технику на Краснолиманском направлении