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Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 05.10.2023 (обновлено: 14:28 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682826.html
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
ВС РФ за сутки отбили две атаки на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 80 солдат, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:17
2023-10-05T14:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 80 солдат, сообщило Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Кузьминово в ЛНР, Торского и Григоровки в ДНР."За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, безопасность, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении

МО: Киев потерял до 80 военных и технику на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 80 солдат, сообщило Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Кузьминово в ЛНР, Торского и Григоровки в ДНР.
"За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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