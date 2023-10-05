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На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.10.2023 (обновлено: 14:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682329.html
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ
Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:49
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ

МО: на Херсонском направлении ВС России уничтожили до 45 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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