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На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ
Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:49
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ
МО: на Херсонском направлении ВС России уничтожили до 45 военнослужащих ВСУ