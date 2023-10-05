https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682329.html

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 45 солдат ВСУ

Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:49

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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