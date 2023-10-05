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На Донецком направлении российские войска отразили две атаки - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 05.10.2023 (обновлено: 14:23 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900681527.html
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки - РИА Новости, 05.10.2023
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки
Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:14
2023-10-05T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики."Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
россия
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки

МО: на Донецком направлении ВС России отразили две атаки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.
"Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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