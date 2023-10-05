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На Донецком направлении российские войска отразили две атаки
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки - РИА Новости, 05.10.2023
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки
Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:14
2023-10-05T14:14
2023-10-05T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики."Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки
МО: на Донецком направлении ВС России отразили две атаки