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На Донецком направлении российские войска отразили две атаки

На Донецком направлении российские войска отразили две атаки - РИА Новости, 05.10.2023

На Донецком направлении российские войска отразили две атаки

Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:14

2023-10-05T14:14

2023-10-05T14:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на донецком направлении за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики."Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина