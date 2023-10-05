https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900581781.html
Боец рассказал, как ВСУ бьют по машинам для эвакуации раненых
Боец рассказал, как ВСУ бьют по машинам для эвакуации раненых - РИА Новости, 05.10.2023
Боец рассказал, как ВСУ бьют по машинам для эвакуации раненых
Российские военные медики вынуждены стирать кресты со своих машин для эвакуации раненых на запорожском направлении, чтобы ВСУ не наносили по ним удары с... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:08
2023-10-05T06:08
2023-10-05T10:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 окт - РИА Новости. Российские военные медики вынуждены стирать кресты со своих машин для эвакуации раненых на запорожском направлении, чтобы ВСУ не наносили по ним удары с дополнительной "мотивацией", рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Вестник". "В начале операции была информация, что на кресты (опознавательные знаки медицинских машин - ред.) они нацелены. Поэтому со своих машин мы их стирали. Сейчас ничего не поменялось, как это было, так и осталось. (Стираем знаки), чтобы не было им (ВСУ - ред.) мотивации бить по нам", - рассказал "Вестник".Он показал одну из бронированных машин, в которую недавно попал украинский дрон-камикадзе. На снятых корреспондентом кадрах видны следы от кумулятивной струи, прожегшей металл. Эвакуационная машина не сгорела и выполняет задачи. В минувший вторник в Минобороны РФ сообщали, что российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера. В четверг в военном ведомстве добавляли, что на том же направлении бойцы РФ уничтожили до 45 украинских солдат, поразили две гаубицы и американское орудие М119.
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900580075.html
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"Охота у нас успешная" – спецназовцы из "Османа" о работе на Запорожском направлении
"Мы охотники. И охота у нас достаточно успешная". Армейский спецназ "Осман" днем и ночью следит за ВСУ на запорожском направлении. Дронами и противотанковыми управляемыми ракетами бойцы громят бронетехнику ВСУ, в том числе "Леопарды" и "Брэдли".
2023-10-05T06:08
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Боец рассказал, как ВСУ бьют по машинам для эвакуации раненых
Медики стирают кресты с машин, чтобы ВСУ не били с дополнительной "мотивацией"
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 окт - РИА Новости. Российские военные медики вынуждены стирать кресты со своих машин для эвакуации раненых на запорожском направлении, чтобы ВСУ не наносили по ним удары с дополнительной "мотивацией", рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Вестник".
"В начале операции была информация, что на кресты (опознавательные знаки медицинских машин - ред.) они нацелены. Поэтому со своих машин мы их стирали. Сейчас ничего не поменялось, как это было, так и осталось. (Стираем знаки), чтобы не было им (ВСУ - ред.) мотивации бить по нам", - рассказал "Вестник".
Он показал одну из бронированных машин, в которую недавно попал украинский дрон-камикадзе. На снятых корреспондентом кадрах видны следы от кумулятивной струи, прожегшей металл. Эвакуационная машина не сгорела и выполняет задачи.
В минувший вторник в Минобороны РФ сообщали, что российские войска на запорожском направлении нанесли удары по украинским войска в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ и два бронетранспортера. В четверг в военном ведомстве добавляли, что на том же направлении бойцы РФ уничтожили до 45 украинских солдат, поразили две гаубицы и американское орудие М119.
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