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Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 05.10.2023
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа
Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:03
2023-10-05T05:03
2023-10-05T05:03
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих", - сообщил Савчук.
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Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа
МО: российские войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа