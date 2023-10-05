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Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа

Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 05.10.2023

Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T05:03

2023-10-05T05:03

2023-10-05T05:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих", - сообщил Савчук.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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