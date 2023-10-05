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Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900579749.html
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 05.10.2023
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа
Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:03
2023-10-05T05:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих", - сообщил Савчук.
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа

МО: российские войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа на краснолиманском направлении, заявил РИА Новости в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих", - сообщил Савчук.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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